من دبي إلى الكويت.. "سبينس" تعزز وجودها الخليجي بشراكة استراتيجية جديدة

أعلنت شركتا سبينس ومجموعة الشايع اليوم الجمعة أن سبينس ستدخل السوق الكويتية من خلال شراكة استراتيجية مع مجموعة الشايع الخليجية لإدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية وتعتزم افتتاح 10 متاجر في البلاد مبدئيا.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن سبينس التي تتخذ من الإمارات مقرا ستمتلك حصة 51 بالمئة من المشروع المشترك وستتولى تشغيل وإدارة جميع المتاجر في الكويت في إطار الشراكة.

وذكر البيان أنه من المتوقع أن يتم فتح أول متجر العام المقبل، وهو ما يمثل دخول سبينس إلى رابع أسواقها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الإمارات والسعودية وسلطنة عمان.

وقال الرئيس التنفيذي لسبينس سونيل كومار في البيان “تعد الكويت سوقا واعدة بما توفره من فرص نمو قوية، ويشكل مشروعنا المشترك مع مجموعة الشايع أساسا متينا لدخول ناجح وتوسع طويل الأجل”.

وتدير سبينس، التي أدرجت في بورصة دبي العام الماضي بعد أن جمعت حوالي 375 مليون دولار، ما مجموعه 86 متجر بقالة تحت العلامات التجارية سبينس وويتروس والفير.