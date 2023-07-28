من سان بطرسبرغ.. رئيس جمهوريّة الكونغو يدعو إلى إنهاء حرب أوكرانيا

دعا رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو اليوم الجمعة، إلى إنهاء النزاع الروسي الأوكراني، قائلًا إنّ خطة السلام التي طرحها القادة الأفارقة تستحق الاهتمام.

وتحدث نجيسو في منتدى روسي أفريقي في سان بطرسبرغ، يستضيفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إنّ اقتراح السلام سيناقش في وقت لاحق اليوم.

كما قال بوتين في قمة روسية أفريقية، إنّ روسيا ستزيد الإمدادات الغذائية لأفريقيا، بما في ذلك بعض شحنات الحبوب المجانية التي أعلن عنها أمس الخميس، مضيفًا أن بلاده مهتمة بتنمية التعاون العسكري مع القارة.

وأشار إلى أنّ موسكو مستعدة لتزويد أفريقيا ببعض الأسلحة مجانًا لتعزيز الأمن في القارة والعمل بشكل أوثق مع أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات الأفريقية.

كما أضاف بوتين أن بلاده ستزيد الصادرات الزراعية وستظل موردًا للغذاء يمكن الاعتماد عليه. وذكر أنّ موسكو ألغت ديونًا بقيمة 23 مليار دولار، من دون أن يوضح الفترة الزمنية أو يحدد الدول المعنية.