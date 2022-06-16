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من سيدعم إيلون ماسك في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024‏؟

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 16 - يونيو - 2022 7:01 مساءً
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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أعلن الملياردير، إيلون ماسك، عن اسم الشخص الذي سيمنحه صوته لمنصب الرئيس الأميركي، في ‏الانتخابات المقررة في عام 2024.‏

وفي تغريدة على موقع “تويتر”، كشف ماسك انه من المرجح أن يصوت لحاكم ولاية فلوريدا الأميركية “رون ديسانتيس” الجمهوري، لمنصب الرئيس في عام 2024.

وجاءت إجابة إيلون ماسك في وقت مبكر،الأربعاء، على “تويتر”عندما سئل عن من “يميل” للتصويت له لمنصب الرئيس، فأجاب: ديسانتيس.

وأعطى الإجابة بعدما سئل عما إذا كان سيصوت لشخص يتبع للحزب الجمهوري لمنصب الرئيس، فقال إن ذلك سيتم تحديده، مضيفًا أنه دعم المرشح الديمقراطي، أندرو يانغ، في انتخابات 2020، لكنه يعتقد أن رون ديسانتيس “لديه فرصة أفضل للفوز” في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جانبه، علّق حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، على ترشيح إيلون ماسك له لمنصب الرئيس الأميركي، في انتخابات 2024.

وفي تصريحات للصحفيين، قال ديسانتيس، الذي يشاع أنه يفكر في خوض المنافسة على منصب الرئيس الأمريكي، انه يرحب بتلقيه الدعم من الأمريكيين الأفارقة، في إشارة إلى أن ماسك أبيض ومن بريتوريا في جنوب أفريقيا.

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