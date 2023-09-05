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من عُمان إلى إيران.. من هو السفير السعودي الجديد في طهران؟

منذ ساعة واحدة
السعودية - إيران

السعودية - إيران

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وصل قطار الاتفاق السعودي الإيراني برعاية الصين في مارس الماضي، إلى محطة جديدة من خلال وصول رسمي للسفير السعودي الجديد إلى طهران لمباشرة أعماله.

و لعل الصحافة العُمانية كانت أول من كشف هوية السفير السعودي الجديد في طهران حين نشرت بعض وسائل الإعلام في سلطنة عُمان نهاية شهر آب أغسطس الفائت عن أن سفير خادم الحرمين الشريفين في مسقط ” عبدالله بن سعود العنزي ” انتهت مهامه الدبلوماسية في عُمان ليصبح سفيراً لبلاده السعودية في إيران.

وبالفعل نشر الحساب الرسمي لوزارة خارجية المملكة العربية السعودية في منصة X خبر وصول السفير ” العنزي ” إلى مطار الخميني الدولي في طهران لاستلام مهامه في مقر السفارة السعودية المؤقت في إيران.

وقال السفير السعودي الجديد: إن توجيهات القيادة السعودية تقوم على أساس تكثيف التواصل و تعزيز العلاقات بين طهران و الرياض، ونقلها نحو آفاق أرحب كون السعودية وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية و المزايا التي تعود بالنفع على دول المنطقة.

الجدير بالذكر أن وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان سبق له أن زار طهران قبل شهرين، و اجتمع وقتها بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي بدوره زار السعودية منتصف آب الماضي و حظي بلقاء مدته ٩٠ دقيقة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة السعودية.

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