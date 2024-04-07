من فلوريدا.. ترامب يجمع 50 مليون دولار في حفل لجمع التبرعات

أعلنت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنها جمعت مبلغا ضخما بلغ 50.5 مليون دولار في حفل عشاء حصري لجمع التبرعات مع عدد من المليارديرات في فلوريدا أمس السبت، وذلك مع سعي الرئيس السابق لتوفير الأموال اللازمة للتنافس مجددا أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وهذا أكبر مبلغ يجمعه ترامب في حملته الانتخابية حتى الآن مما يمثل دفعة يحتاج إليها بشدة بسبب تراجعه أمام بايدن في مسألة جمع التبرعات. كما يأتي في خضم صعوبات مالية بسبب تضخم أتعاب المحامين والمدفوعات القانونية لقضايا ترامب الجنائية والمدنية.

وسيتم تخصيص جزء من الأموال لمجموعة جمع التبرعات التي أنفقت عشرات الملايين من الدولارات على رسوم الإجراءات القانونية لترامب.

وقال ترامب في تصريحات قبل حفل جمع التبرعات وبجانبه زوجته ميلانيا‭‭ ‬‬التي ابتعدت إلى حد كبير عن الحملة الانتخابية حتى الآن “الناس يريدون التغيير فحسب. الأغنياء يرغبون في ذلك والفقراء أيضا”.

وأكد معسكر ترامب أن المبلغ يعد ضعف ما جمعه بايدن الشهر الماضي في أمسية مرصعة بالنجوم لجمع التبرعات شارك فيها الرئيسان الديمقراطيان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما وجمعت حوالي 25 مليون دولار.