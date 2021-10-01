من هو القيادي الكبير في القاعدة الذي اغتالته واشنطن في إدلب؟

غارة أمريكية على سيارة تقل قيادي في القاعدة في إدلب

أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أن القائد البارز في تنظيم “القاعدة” الذي قُتل بغارة جوية في إدلب، بشمال غرب سوريا، في 20 سبتمبر الماضي، هو سليم أبو أحمد.

وكان موقع “ميليتاري تايمز” كشف الخميس عن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة.

ونقل الموقع عن الرائد في الجيش الأميركي، جون ريغسبي، أن “سليم أبو أحمد كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة عبر المنطقة”.

واستهدفت غارة بطائرة من دون طيار سيارة على الطريق المؤدّي من إدلب إلى بنش في شمال شرق مركز المحافظة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد عن مقتل قياديين “في فصيل مقرب من تنظيم القاعدة”.

وأكد الجيش الأميركي وقتها أنه قتل قياديا في تنظيم القاعدة، من دون كشف هويته.

وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية جون ريغسبي في بيان الجمعة إن سليم أبو أحمد “كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة”.

وأضاف البيان “لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الضربة”.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل معارضة للنظام أقل نفوذا على نصف مساحة إدلب ومحيطها. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريبا من النازحين.

وتتعرض هذه الفصائل لغارات جوية متكررة يشنّها النظام السوري وحليفته روسيا، فضلا عن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

يقول الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإرهابية طارق جوهر لموقع “سكاي نيوز عربية”: “هذه الغارة التي تمت ضد تنظيم القاعدة المتمركز في محافظة إدلب السورية تطور مهم ولافت في سياق (تزخيم) الحرب الدولية على الإرهاب، حيث كان هناك ما يمكن اعتباره تراخيا إلى حد ما في محاربة الفرع السوري لتنظيم القاعدة المتمثل في جبهة النصرة التي تحكم سيطرتها على مناطق واسعة من محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ومع هذه العملية المهمة التي استهدفت رؤوسا كبيرة في التنظيم الإرهابي يمكن القول إن ثمة توجها جديدا لعدم حصر الحرب ضد الإرهاب في داعش فقط”.

ويضيف جوهر “جبهة النصرة وداعش وجهان لعملة واحدة، والتحالف الدولي، وواشنطن خاصة، إذا كانا جادين في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه فإن الأحرى بهما استهداف الفرع السوري للقاعدة بلا هوادة الذي يسيطر على المناطق الخاضعة للجماعات التكفيرية والإرهابية المتحالفة معه في إدلب، التي تدّعي كونها معارضة سورية، ففرع القاعدة السوري هو الآخر مثل داعش يمثل خطرا داهما ولا بد من تحرير إدلب منه. إدلب غدت مع الأسف أشبه بتورا بورا السورية”.