الخميس 15 ذو القعدة 1445 ﻫ - 23 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

من هي أول دولة أوروبية تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو؟

منذ ساعتين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أنه في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها.

وحسب التصريحات التي نقلت عنه، الثلاثاء، أوضح إيدي أن “المحكمة هي من تقرر إصدار مذكرة الاعتقال. وإذا حدث هذا فإن كل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة عليها أن تستجيب لذلك”.

واهتمت وسائل إعلام إسرائيلية بهذه التصريحات، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النرويج “أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت”.

من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هذا التهديد عديم المفعول لأنه لا رئيس الوزراء ولا وزير الدفاع سيزور النرويج قريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النرويج ومعها إسبانيا وأيرلندا من أكثر دول أوروبا معاداة لإسرائيل في الوقت الراهن، وقد تدهورت العلاقات بينها وبين تل أبيب إلى مستوى غير مسبوق.

وقارنت الصحيفة الإسرائيلية بين النرويج وبريطانيا التي انتقدت قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

وأعلن خان، في بيان متلفز، الإثنين، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع و3 من قادة حركة حماس.

وقال إنه بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد ادعاء المحكمة أن وسائلها لتحقيقها “أي التسبب عمدا في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)
سومو العراقية تُطلق عقودًا جديدة لتصدير زيت الغاز بشروط محددة
الجيش الأمريكي يقوم بإنشاء رصيف بحري قبالة غزة لنقل المساعدات
غزة تحت النار
إذاعة عبرية: إصابة جنديين أميركيين في حادث بالرصيف العائم قرب غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
المجر ترفض تنفيذ مذكرة اعتقال لنتنياهو وتصفها بأنها "غير مقبولة"

الأكثر قراءة

الفنان ريان
بفيديو مؤثر.. ريان يعلن إصابته بالسرطان
الدولار
الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع
ضبط شاحنة في مرفأ طرابلس
بيان للجيش بعد ضبط شاحنة في مرفأ طرابلس