من هي الدول العربية الأكثر تضررا من كورونا ؟

إلى صباح اليوم 22 مارس، وصل عدد الإصابات بوباء “كورونا” عبر العالم، 308231 مصاب، فيما وصل عدد الوفيات 13067 شخصا، والمتعافون 95826 شخصا.

وحسب الأرقام الإحصائية المعتمدة، تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا، كل من الصين بـ 81054 حالة إصابة، وإيطاليا بـ 53578 حالة، والولايات المتحدة بـ26863 حالة، ثم إسبانيا بـ 25496​ حالة، وألمانيا بـ22364 حالة، وإيران بـ 20610 حالة، ثم فرنسا بـ 14459​ حالة مؤكدة.

وتتصدر إيطاليا العالم في عدد الوفيات، حيث سجلت أرقاما مهولة، وصلت إلى حد 4825 حالة وفاة جراء الفيروس، متفوقة على الصين التي سجلت حوالي 3100 حالة وفاة منذ بدء الأزمة.

الشرق الأوسط والخليج

وعربيا، تتصدر دول الخليج القائمة، حيث سجلت قطر إلى حدود الأحد، 481 حالة إصابة مؤكدة، ولم تسجل حالات وفاة وشفي من المرضى 27 شخصا.

وتليها السعودية التي سجلت 392 حالة مؤكدة، دون وفيات، وشفي منهم 17 مصابا، وفي البحرين سجلت 310 حالة مؤكدة، توفي منهم شخص واحد، وشفي 127.

وفي العراق، توفي جراء الفيروس 17 شخصا، من أصل 214 حالة إصابة تم تسجيلها. ​

شمال أفريقيا

وفي شمال أفريقيا، تتصدر مصر عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس، حيث سجلت حتى يوم الأحد، 294 حالة، توفي منهم 10 مصابين وشفي 24 آخرين.

فيما سجلت الجزائر 139 حالة، 15 منهم توفوا، فيما شفي 65.

وفي المغرب سجلت 93 حالة، شفي منهم 3 مصابين وتوفي 3 آخرين.

دول الشام

اما في دول الشام، فقد تصدر لبنان عدد الإصابات المؤكدة بـ 230 حالة، توفي منهم 4 وشفي 8.

فيما ارتفعت نسبة الإصابات في الأردن في ظرف عشرة أيام من صفر حالة – بعد شفاء حالة وحيدة- إلى 100 حالة مؤكدة شفي منها شخص واحد.

وفي فلسطين سجلت 53 حالة، شفي منهم 17 مصابة.

وسوريا لم تعلن أي بهذا الصدد وسط أنباء عن وجود حالات إصابة بالفيروس.