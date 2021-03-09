من واشنطن.. بشرى سارة لمن تلقى لقاحات كورونا

زفّت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، بشرى سارة لمن تلقوا لقاحات كورونا، بعد أن أعلنت بأن هذه الفئة من الناس باتو قادرين على مقابلة بعضهم البعض والاحتكاك فيما بينهم بشكل مباشر دون الحاجة لارتداء الكمامات أو الاضطرار للالتزام الكامل بقوانين التباعد الاجتماعي، المفروضة في العديد من دول العالم.

وأشار الإعلان الأمريكي، إلى أن تلك الأمور مرتبطة بمن تلقوا كامل الجرعات المضادة لفيروس كورونا، على أن تكون لقاءاتهم ضمن مجموعات صغيرة وفي أماكن مغلقة، ما اعتبر مؤشراً على نجاح نسبي للقاحات.

من جهتها، لفتت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية، “روشيل والينسكي”، إلى ضرورة أن يكون الشخص الملقح غير معرض لأي من مضاعفات وباء كورونا المستجد، مضيفةً: “الذين تلقوا كامل الجرعات اللقاحية واحتكوا بأشخاص مصابين بكوفيد-19 لن يتعيّن عليهم الخضوع لفحص أو حجر أنفسهم ما لم تظهر عليهم أعراض المرض، باستثناء أولئك الذين يقيمون في تجمّعات على غرار مراكز الرعاية الطبية أو المراكز الإصلاحية”.

يشار إلى أن العديد من دول العالم لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، قد شهدت خروج العديد من المظاهرات الرافضة لتمديد إجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، والتي بدأت معظم دول العالم بتطبيقها بعد انتشار الوباء خارج حدود الصين في آذار 2020، وتحوله إلى وباء عالمي، بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن إجراءات الوقاية تم تخفيفها خلال فترة الصيف الماضي، إلا أن الكثير من الدول عادت وشددتها مجدداً مع دخول فصل الشتاء وظهور السلالات المتحورة من الوباء، خاصة في القارة الأوروبية.