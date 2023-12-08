السبت 24 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 9 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

من ينصف غزة والعدوان قائم؟

منذ ساعة واحدة
آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة

آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

إذا كان لغزة حكاية تروى فإنها تلك الرواية التي تروي دمائها فيها كل شيء في شوارع ومدن القطاع المنكوبة، لأنّ إسرائيل بحسب مصادر موثقة رمت على غزة حتى الآن أطنان المتفجرات التي تفوق ما تم استعماله فوق ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

و لأن إسرائيل تحظى بدعم غربي كبير يتمثل بدور عسكري كبير لأمريكا الداعم الأكبر لتل أبيب في حربها على الإنسانية في فلسطين، فإن جيش الإحتلال لا يتورع عن ارتكاب أي جريمة حرب موثقة بالصوت والصورة.

ولدى إسرائيل الآن قصص لا تعكس الواقع بقدر ما تكون أكاذيب سياسية و أخلاقية يصادق عليهما في الغرب إعلام منحاز لدرجة واضحة لما يقوله قادة الكيان في إسرائيل.

وحتى الأخبار التي تتحدث عن ذلك الموت المستمر في غزة نتيجة القصف المتواصل، هي أخبار مختصرة وغير دقيقة وغير واضحة وتتماهى مع المبني للمجهول حين يكون المجرم إسرائيل.

وأمام إسرائيل بحسب أمريكا الآن شهر واحد كي يتمكن الجيش من إبادة الفلسطينيين في غزة، وهذا هو التعبير الصحيح عن هذه الحرب المحتومة والمجنونة التي يقودها بنيامين نتانياهو و بقية أفراد حكومته.

ولابد من القيام بذلك الجهد الإعلامي المنطقي الذي ينسف سردية إسرائيل التي كانت ولا تزال تعمل على مدار الساعة من أجل تحقيق أهداف سياسية تخدم مصلحة الإحتلال في تصوير نفسه ضحية و هو ليس كذلك، لأن الاحتلال هو أساس المشكلة.

    المزيد من أخبار العالم

    دبابة ميركافا إسرائيلية
    غزة تحت النار
    إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية
    آثار الدمار في غزة
    برنامج الأغذية العالمي: أي عملية إنسانية في غزة "باتت مستحيلة"
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    مقتل وإصابة عشرات جنود الجيش الإسرائيلي "بنيران صديقة" بغزة

    الأكثر قراءة

    جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
    تصريحات هامة للخارجية الأمريكية حول القرار 1701 ونشاط حزب الله
    كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية في غزة
    غزة تحت النار
    ارتفاع ملحوظ بعدد القتلى الضباط الإسرائيليين في غزة.. خبير عسكري يكشف السبب!
    الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)
    عدوانٌ صباحيّ على جنوب لبنان.. وأربعون قرية حدوديّة لا مأمن فيها للحياة!