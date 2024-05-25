مهمة الدعم البحرية الأمريكية تتعرض لضربة من الأمواج العاتية في غزة.. إليك التفاصل

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن أمواجا عاتية أضرت بمهمة المساعدات البحرية الأمريكية في غزة اليوم السبت إذ انفصلت أربع سفن عن مراسيها في رصيف عائم لتوصيل المساعدات.

وأضافت في بيان أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وأن رصيف المساعدات لا يزال يعمل بكامل طاقته.

وأشار البيان إلى أنه لن يدخل غزة أي عسكريين أمريكيين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن اثنتين من السفن المتضررة راسيتان الآن على الشاطئ بالقرب من الرصيف بينما تقف الأخريان على الشاطئ بالقرب من عسقلان.

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وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.