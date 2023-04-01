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مهمة صعبة.. صورة قاتمة تستبعد الحسم في أوكرانيا

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2023 5:16 مساءً
جندي من الجيش الأوكراني

جندي من الجيش الأوكراني (رويترز)

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كشف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الجمعة، صورة قاتمة عن الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن أوكرانيا لا يمكنها استرجاع أراضيها التي احتلتها روسيا في المستقبل القريب.

وقال ميلي خلال مقابلة افتراضية نظمها موقع “ديفينس ون”، إنه رغم صعوبة المهمة الأوكرانية لاسترجاع أراضيها إلا أنها غير مستحيلة، ولكن لا أعتقد أنها على المدى المنظور أو خلال هذا العام.

مارك ميلي

وتأتي تصريحات ميلي، في ظل جهود تبذلها كل من واشنطن وكييف لتمكين الجيش الأوكراني من شن هجوم مضاد يغير المعادلة على الأرض، حيث تبدو التصريحات مخيبة لآمال السياسيين وقادة الدفاع الأمريكيين والأوكرانيين.

وكانت كييف تهدف لشن هجوم هذا الربيع لتحرير إقليم دونباس بالكامل إضافة إلى الممر البري الواصل إلى شبه جزيرة القرم، وتحرير القرم نفسها التي ضمتها روسيا عام 2014.

وفي الإطار ذاته، استبعد مسؤول أوكراني كبير، الجمعة، أي وقف لإطلاق النار في الحرب يتضمن بقاء القوات الروسية في الأراضي التي تحتلها الآن في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات ميخايلو بودولياك، وهو مستشار كبير للرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار من رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.

وكتب بودولياك على تويتر: “أي وقف لإطلاق النار يعني حق (روسيا) في البقاء في الأراضي المحتلة. هذا غير مقبول أبدا”.

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