مهندس الرعب.. تدشين تمثال لمؤسس الشرطة السوفياتية بموسكو

وضعت السلطات الروسية، الإثنين، تمثالاً لفيليكس دزيرجينسكي مؤسس الشرطة السياسية السوفياتية [تشيكا] في مقر الاستخبارات الخارجية الروسية في موسكو، في دليل جديد على احياء تراث الاتحاد السوفياتي في روسيا.

وأسس دزيرجينسكي بعد بداية الثورة البلشفية بقليل، في 1917، ما عرف بداية باسم تشيكا [هيئة الطوارئ الروسية لمكافحة الثورة المضادة والتخريب] التي تحولت لاحقاً إلى جهاز الكي جي بي الشهير.

الكي جي بي بدوره تحولّ إلى جهاز الأمن الفدرالي الروسي مع انهيار التكتل الشيوعي.

والتمثال نسخة طبق الأصل تقريباً من تمثال “فيليكس الحديدي”، الرجل المسؤول عن هذه الشرطة والذي ظل قائماً لعقود في العاصمة الروسية في ساحة لوبيانكا، مقر الكي جي بي ومن ثم جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

🇷🇺 A bronze statue of "Iron Felix" Dzerzhinsky, the ruthless founder of the Soviet secret police and architect of the Red Terror which followed the 1917 revolution, was unveiled on Monday at the headquarters of Russia's foreign spy service. pic.twitter.com/Fe1SWbkkd7

— PiQ (@PriapusIQ) September 11, 2023