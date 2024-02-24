مواجهات بالضفة الغربية.. وجيش الاحتلال يخرب المنازل في نابلس

بينما تستمر الحرب المدمرة على قطاع غزة، وسط سلسلة من الأزمات الصحية والاجتماعية، مع دق ناقوس الخطر من الدخول بمرحلة المجاعة، لا يتوقف جيش الاحتلال من الاستمرار بعمليات الاقتحام من الناحية الغربية للقطاع فيما تشهد الضفة الغربية على سلسلة من الاقتحامات وعمليات التخريب.

هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة، ودهمت عدة منازل، وفتشتها، واعتقلت الشقيقين حمزة ومحمد سلام الدسوقي، بعد العبث بمنزلهما وتخريب ما به من ممتلكات.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محورها الغربي، ونشرت قواتها في أحياء عدة وسيرت آليات عسكرية بها، وتمركزت على مداخلها وقرب مخيم العين، وسط إطلاق نار كثيف والغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال عملياته واقتحاماته في مدن وبلدات الضفة الغربية، وقام بتجريف بعض شوارعها وعاث في منازل ساكنيها خرابا ودمارا.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية، واندلعت مواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

وأفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية التواني في مسافر يطا جنوب الخليل ومدينة يطا من محورها الجنوبي.

وقد اعتدت القوات بالضرب على أحد النشطاء الأجانب، ووجهت لهم رسائل تهديد تحذرهم من توثيق انتهاكات الاحتلال في مناطق المسافر، وكانت قوات الاحتلال اعتدت بالضرب في وقت سابق على أحد النشطاء الأجانب في خلة الفرا بمسافر يطا.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين المسلحين قطعوا الطريق على مركبة يستقلها شابان فلسطينيان بالقرب من قرية سوسيا بمسافر يطا، في أثناء توجههما لمنزليهما، واعتدوا عليهما بالضرب ورش الغاز الحار والسام على وجوههما، مما أدى إلى إصابتهما برضوض.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية في نابلس، ونشرت قواتها في أحياء عدة وسيرت آليات عسكرية بها، وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، مع سماع إطلاق رصاص كثيف وقنابل مسيلة للدموع في البلدة، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وفي الخليل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق مدخل مخيم الفوار، خلال اقتحامها المنطقة، حسب مشاهد بثتها منصات فلسطينية محلية، وهاجم شبان فلسطينيون برجا عسكريا عند مدخل مخيم الفوار بالزجاجات الحارقة.

وفي طولكرم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد اقتحام بلدة كفر اللبد شرق المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية النزلة الشرقية، وضاحية شويكة من المحور الغربي لمدينة طولكرم، وتمركزت في حي الأقصى عند مدخل الضاحية.