مواجهة اقتصادية مشتعلة.. بكين تحذر واشنطن: "تدابيرنا المضادة ستكون حازمة"

أكدت الصين بأنها لن ترضخ لأي ضغوط أمريكية بشأن الرسوم الجمركية، ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة، ليصبح مجموعها 104 بالمئة.

جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الخارجية الصينية لين سيان في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في العاصمة بكين، ردا على سؤال مراسل الأناضول بشأن موقف الصين من زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وأكد سيان أن الصين ستعارض أي محاولة للإضرار بسيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

وأضاف: “تحاول الولايات المتحدة الضغط على الصين باستخدام الرسوم الجمركية. لن ترضخ الصين أبدا لهذا السلوك المتسلط”.

وأوضح أن بلاده ستتخذ تدابير مضادة حازمة لحماية حقوقها ومصالحها، مضيفا: “لن نسمح لأحد بسلب الشعب الصيني الحق المشروع في التنمية”.

وتابع: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد الحوار مع الصين، فعليها الالتزام بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل”.

والاثنين، هدد ترامب، في منشور على حسابه في منصة “تروث سوشال”، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على الصين في حال لم تتراجع عن قرارها بفرض رسوم بنسبة 34 بالمئة على الواردات الأمريكية.

والجمعة، أعلنت الصين فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأمريكية، بنسبة 34 بالمئة، بنفس معدل زيادة الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات المستوردة من الصين.

والثلاثاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، إن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بنسبة 104 بالمئة ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليلة (الثلاثاء-الأربعاء) بتوقيت الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب، في 2 أبريل الحالي، فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.

وقرر ترامب تطبيق رسوم بنسبة 34 في المئة على الصين، و20 في المئة على الاتحاد الأوروبي، و46 في المئة على فيتنام، و24 في المئة على اليابان، و26 في المئة على الهند، و30 في المئة على جنوب إفريقيا و37 في المئة على بنغلاديش، و17 في المئة على إسرائيل و10 في المئة على تركيا، وبالنسبة نفسها على بريطانيا.

كما فرض رسوما بنسبة 10 في المئة على كل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربيا بـ41 في المئة، والعراق 39 في المئة، والجزائر 30 في المئة.