مواجهة بحرية بين الصين وأمريكا قرب سكاربورو

منذ 8 دقائق
مدمرة أمريكية- أرشيفية

قال الجيش الصيني اليوم الأربعاء إنه راقب و”أبعد” مدمرة أمريكية أبحرت بالقرب من جزر سكاربورو في بحر الصين الجنوبي، وهو ممر مائي استراتيجي مزدحم.

فيما قالت البحرية الأمريكية إن عمليتها تتسق مع القانون الدولي.

جاءت أول عملية عسكرية أمريكية معلنة منذ ست سنوات على الأقل داخل مياه جزر سكاربورو بعد يوم من اتهام الفلبين لسفن صينية بالقيام “بمناورات خطيرة وتدخل غير قانوني” خلال مهمة إمداد عند الجزيرة.

وقالت قيادة مسرح العمليات الجنوبي للجيش الصيني في بيان إن السفينة هيجينز دخلت المياه “دون موافقة الحكومة الصينية” اليوم الأربعاء.

وأضافت أن “الخطوة الأمريكية انتهكت بشكل خطير سيادة الصين وأمنها وقوضت بشدة السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي”، وتعهدت بالحفاظ على “حالة تأهب قصوى” في جميع الأوقات.

وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية إن السفينة هيجينز “مارست حقوقها وحرياتها الملاحية” قرب جزر سكاربورو “بما يتوافق مع القانون الدولي”.

وأضاف الأسطول السابع لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني أن العملية تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم حرية الملاحة والاستخدامات المشروعة للبحر.

تزعم الصين سيادتها على بحر الصين الجنوبي كله تقريبا، على الرغم من مطالب متداخلة بالسيادة من جانب بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام عمليات “حرية الملاحة” في بحر الصين الجنوبي، متحدية ما تقول إنها قيود على المرور تفرضها الصين والدول الأخرى المطالبة بالسيادة على المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

