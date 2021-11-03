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مواجهة بحرية بين قوات للحرس الثوري ومدمرة أمريكية في بحر عمان

3 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2021 12:08 مساءً
الحرس الثوري

الحرس الثوري الإيراني-أرشيفية

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ادعت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري أفشل محاولة الجيش الأمريكي لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة إيرانية في بحر عمان.

وذكرت قناة “الخبر” الإيرانية أن قوات أمريكية أوقفت تلك الناقلة الإيرانية في البحر ونقلت كميات من النفط منها إلى ناقلة أخرى، مشيرة إلى أن قوات الحرس الثوري بدورها نفذت عملية إنزال جوي للسيطرة على تلك الناقلة وجرتها نحو المياه الإيرانية، رغم محاولات أمريكية لاستعادة السيطرة عليها.

وقالت القناة أنها ستنشر لقطات توثق المواجهة بين قوات الحرس الثوري والمدمرة الأمريكية.

من جانبها، أكدت قناة “برس تي في” أن الناقلة عادت إلى المياه الإيرانية بعد الحادث.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية أخرى أيضا تقارير عن الحادث المزعوم.

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