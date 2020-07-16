مواجهة جديدة لترامب وبايدن.. وهذه المرة بسبب المدارس

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تتواصل المواجهات النارية بين مرشحي الرئاسة الأمريكية جون بايدن ودونالد ترامب ، وهذه المرة بسبب إعادة فتح المدارس في ظل استمرار تفشي كورونا بالولايات المتحدة .

قال جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يصر على إعادة فتح المدارس إنقاذا لمساعيه للفوز بفترة ولاية ثانية.

وتتبنى الإدارات التعليمية في أرجاء الولايات المتحدة نهجا حذرا إزاء إعادة فتح أبوابها بعد العطلة الصيفية في وقت تقترب فيه حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 من 3.5 مليون حالة.

وتثير خطوة إعادة فتح المدارس توتر أولياء الأمور الذين يسعون جاهدين لتحقيق توازن بين واجبات العمل ومسؤوليات المنزل.

وطالب ترامب الأسبوع الماضي بإعادة فتح المدارس، وهو ما يتعارض مع الإرشادات التي وضعها خبراء الصحة العامة في الحكومة، مهددا بحرمان المدارس من الأموال الحكومية إذا لم تمتثل .

وأضاف بايدن لأطفال سألوا عن الموضوع أثناء لقاء ضم 25 مانحا أمس الأربعاء وأمكن فيه جمع 3.8 مليون دولار لحملته “علينا الآن أن نبذل الجهد الجهيد للسيطرة على الفيروس”.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي السابق “لكن ترامب لا يريد القيام بهذا الجهد المضني. إنه يريد إعادة فتح المدارس وحسب لأنه يخشى أن تتضرر فرص إعادة انتخابه إن لم تفتح”.

ولم يرد ممثل لحملة ترامب على الفور على طلب للتعليق.

ويشير ترامب ومؤيدوه إلى احتياجات الأطفال التعليمية وإلى الاقتصاد ضمن أسباب إصراره على فتح المدارس.

غير أن مقربين من حملته يقولون إن هذه المساعي تأتي أيضا في إطار استراتيجية انتخابية يسعى من خلالها لإنعاش التأييد الخامل في الضواحي.