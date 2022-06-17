موجة حارة مبكرة تضرب فرنسا.. والحكومة تتأهب

تتعرض فرنسا لموجة حارة مبكرة، شهدت ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية وسط توقعات بمزيد من الارتفاع.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ميتيو فرانس أن “موجة حارة شديدة ومبكرة” ناجمة عن كتلة هوائية ساخنة تتحرك من شمال أفريقيا، تضرب البلاد، وقالت إن توقيتها “لم يسبق له مثيل”.

وبلغت درجات الحرارة في العديد من مناطق فرنسا 40 درجة مئوية للمرة الأولى هذا العام، ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها غدا السبت 18 حزيران 2022 لترتفع إلى 41 أو42 درجة.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إن العديد من المناطق الجنوبية وُضعت تحت أعلى مستوى من التأهب. وبدأ الحكام المحليون في بعض الأماكن في اتخاذ خطوات طارئة.

وقالت حاكمة منطقة جيروند التي تقع فيها بوردو لإذاعة عامة إنها حظرت الاحتفالات العامة في الأماكن المفتوحة وتلك التي تقام في الأماكن المغلقة بدون أجهزة تكييف.

وذكرت حاكمة المنطقة، فابين بوسيو، لراديو فرانس بلو أنه تم إلغاء الحفلات الموسيقية والتجمعات الكبيرة، بما في ذلك بعض الاحتفالات الرسمية بيوم المقاومة الفرنسية في 18 يونيو حزيران، من بعد ظهر اليوم الجمعة، بينما لا يزال يُسمح بإقامة الاحتفالات الخاصة مثل حفلات الزفاف.

وقالت بوسيو “يواجه الجميع الآن مخاطر صحية”.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين على تويتر بتوخي أقصى درجات الحذر.

وعلى مدار الأسبوع، واجهت فرنسا أيضا أول حرائق غابات خطيرة هذا العام ومنها حريق في منطقة لوزير، مما أدى إلى احتراق نحو 175 فدانا.