الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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موجة حر تجتاح الولايات المتحدة نهاية الأسبوع

منذ ساعة واحدة
موجة حر تضرب الولايات المتحدة

موجة حر تضرب الولايات المتحدة

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توقّعت الأرصاد الجوية الأميركية، الخميس، أن تشتد في نهاية الأسبوع موجة الحر التي تجتاح الولايات المتحدة، محذرة السكان من المخاطر التي قد تنجم عن درجات الحرارة القياسية المرتقبة.

وقالت “الأرصاد الجوية الوطنية” في تغريدة على تويتر: “هذا الأسبوع، تمّ حتى الآن تحطيم 60 درجة حرارة قياسية يومية”.

وأضافت “يتوقع أن تسجَّل أرقام قياسية أخرى خلال الأسبوع المقبل”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وفي أنحاء واسعة من جنوب غرب الولايات المتحدة، تجاوزت درجات الحرارة 38 درجة مئوية، في حين بلغت في بعض المناطق أكثر من 43 درجة مئوية.

وكانت الأرصاد الجوية حذّرت الثلاثاء من أنّ 100 مليون أميركي يسكنون في مناطق يشملها تحذير من ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أنّه من المتوقع أن يظلّ “جزء كبير من السكان” على هذه الحالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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