“موديرنا” تتلف 400 ألف جرعة من لقاحها ضد كورونا

اضطرت شركة “موديرنا” المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن 400 ألف جرعة لعدم صلاحيتها.

وقال منصف السلاوي كبير المستشارين العلميين لعمليات “وارب سبيد” الذي أعلن الخبر، في حديثه إلى “بلومبيرغ نيوز”، إن الجرعات التي تم التخلص منها قبل وضعها في قواريرها الزجاجية الصغيرة هي جزء من 1,4 مليون جرعة. وأوضح السلاوي أن الـ 400 ألف جرعة ليست سوى قطرة في بحر الملايين الـ 500 إلى 1 مليار جرعة تعتزم “موديرنا” إنتاجها خلال العام المقبل.

من جهته، طمأن ري جوردن المتحدث باسم شركة “موديرنا” الأمريكيين قائلا إن هذه الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق برنامجها لإنتاج 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الجاري وما بين 85 مليون جرعة إلى 100 مليون جرعة أثناء الربع الأول من العام 2021.