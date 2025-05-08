موراتينوس يتولى منصب المبعوث الخاص لمحاربة الإسلاموفوبيا

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس مبعوثا خاصا للمنظمة الدولية لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا).

وأشارت منصة “أخبار الأمم المتحدة” عبر منصة “إكس”، الخميس، إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في مارس/ آذار 2024 قرارا بعنوان: “تدابير مكافحة كراهية الإسلام”.

ودعا القرار، الذي اتُخذ بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة “الإسلاموفوبيا”.

وقال مكتب المتحدث باسم غوتيريش، في بيان مساء الأربعاء، إن “موراتينوس سيواصل القيام بدوره الحالي، بوصفه ممثلا ساميا لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة”.

وأوضح أن “تولي هذا الدور المزدوج يهدف إلى تحسين القدرات والموارد الحالية ودمج المهام الناشئة عن الولاية الجديدة في منصب قائم”.

ومنذ عام 2019، يقود موراتينوس تحالف الحضارات، الذي يمثل “جسرا للتواصل ومنصة عالمية بارزة للحوار”، وفق البيان.

وحذّرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منتصف مارس الماضي، من تنامي خطاب الكراهية والعنف ضد المسلمين.

وأكدت أن “الإسلاموفوبيا” باتت مشكلة خطيرة في دول عديدة، مشددة على ضرورة اتخاذ مواقف أكثر حزمًا في مواجهتها.

وفي مارس الماضي أيضا، كشف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) عن ارتفاع بنسبة 7.4 بالمئة في التمييز والهجمات ضد المسلمين والعرب الأمريكيين خلال عام 2024.

وأرجع تصاعد “الإسلاموفوبيا” إلى حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة، والاحتجاجات المناهضة لها داخل الجامعات الأمريكية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.