موريتانيا تؤكد مصرع 8 منقبين في انهيار بئر بمنطقة "اصبيبرات"

أعلنت السلطات الموريتانية، عن وفاة ثمانية منقبين جراء انهيار أحد الآبار عليهم خلال عملهم في منطقة اصبيبرات .

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في تغريدة عبر “تويتر”: ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة ثمانية منقبين في انهيار بئر بمنطقة اصبيبرات وبهذه المناسبة الأليمة أعزي أسر الضحايا، وأسأل الله الرحمة للذين قضوا ولذويهم الصبر والسلوان، وأدعو مواطنينا العاملين في المجال إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ، واحترام تدابير الأمن والسلامة”.

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة ثمانية منقبين في انهيار بئر بمنطقة "اصبيبرات" وبهذه المناسبة الأليمة أعزي أسر الضحايا، وأسأل الله الرحمة للذين قضوا ولذويهم الصبر والسلوان، وأدعو مواطنينا العاملين في المجال إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ، واحترام تدابير الأمن والسلامة. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) February 10, 2022

وكانت شركة “معادن موريتانيا”، أعلنت عن تعرض عدة آبار في المنطقة المعروفة بـ”اصبيبرات” (90 كيلومتر شمال مدينة الشامي)، لانهيارات أرضية ما أدى إلى فقدان ثمانية منقبين.

وأكدت الشركة أنها أرسلت آليات الحفر والإنقاذ الى مكان الانهيارات.

وتتكرر الحوادث التي تودي بحياة المنقبين عن الذهب السطحي بموريتانيا، الذين يحفرون آبارا عميقة للبحث عن الحجارة المشبعة بالذهب، وكثيرا ما تحدث انهيارات أرضية تتسبب في وفاة المنقبين.

ومنذ سنوات يعمل المنقبون بشكل مركز في مناطق من ولاية تيرس زمور، وداخلت نواذيبو، وسبق أن لقي العشرات منهم مصرعهم في تلك المناطق، نتيجة الانهيارات أول حوادث السير، وأحيانا نتيجة العطش..