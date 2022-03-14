موزانة ضخمة.. ألمانيا تخصص أكثر من 50 مليار يورو للإنفاق العسكري

أعلنت ألمانيا زيادة إنفاقها على الدفاع إلى مستوى قياسي في 2022 على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق مشروع الموازنة الذي كشف النقاب عنه، اليوم الإثنين، فيما تسعى برلين لتجاوز هدف الإنفاق الذي حدده حلف شمال الأطلسي في السنوات المقبلة.

ويخصص مشروع الموازنة، الذي سيناقشه البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، أكثر من 50 مليار يورو للإنفاق العسكري هذا العام، وفق ما أفاد مصدر حكومي، واصفا الرقم بأنه “مرتفع بشكل قياسي”.

كما تخطط الحكومة “لصندوق خاص” بقيمة 100 مليار يورو لتحديث قوات ألمانيا المسلّحة انطلاقا من العام 2022.

وقال مصدران حكوميان إن ألمانيا ستشتري طائرات مقاتلة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتحل محل طائرات تورنيدو العتيقة.

وقال أحد المصدرين إن برلين تهدف لشراء ما يصل إلى 35 طائرة من هذا الطراز.

وقال مصدر بوزارة الدفاع الألمانية لرويترز في أوائل فبراير إن ألمانيا تميل لشراء الطائرة إف-35 غير أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن بعد.

وتعد تورنيدو الطائرة الألمانية الوحيدة القادرة على حمل قنابل نووية أمريكية من القنابل المخزنة في ألمانيا في حالة نشوب صراع.

غير أن هذه الطائرة تعمل بسلاح الجو الألماني منذ الثمانينات وتنوي برلين التخلص منها تدريجيا في الفترة بين 2025 و2030.

وسيكون شراء الطائرة إف-35 ضربة لشركة بوينج التي كانت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة آنجريت كرامب كارينباور، تفضل أن تحل طائرتها إف-18 محل طائرات تورنيدو.

وقد يثير القرار قلق فرنسا التي تخشى أن تقوض الصفقة تطوير مقاتلة فرنسية ألمانية مشتركة من المفترض أن تصبح جاهزة في الأربعينات.

وقبل أسبوعين أيد المستشار الألماني أولاف شولتس البرنامج المشترك مع باريس.