“موسكفا” تشتعل.. أوكرانيا تستهدف أهم سفينة في أسطول البحر الأسود الروسي

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها يوم الخميس إن أهم سفينة في أسطول البحر الأسود الروسي، وهي الطرادة الصاروخية موسكفا، تعرضت لأضرار بالغة بعد انفجار ذخيرة على متنها.

وأضافت الوكالة انه تم إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة ويجري التحقيق في سبب الحريق الذي أدى للانفجار. وقال مسؤول أوكراني في وقت سابق إن السفينة أصيبت بصاروخين لكنه لم يقدم أي دليل على قوله.

أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، الأربعاء، أن قوات بلاده أصابت بضربة صاروخية سفينة حربية روسية في البحر الأسود.

وقال الحاكم، مكسيم مارشينكو، على تلغرام إن “صواريخ نبتون التي تحمي البحر الاسود تسببت بأضرار بالغة جدا للسفينة الروسية. المجد لأوكرانيا”.

من جهته صرح المستشار الرئاسي الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، أن “مفاجأة أصابت السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي” موسكفا.

وقال في تسجيل على يوتيوب “إنها تحترق بقوة. الآن. وفي هذه الظروف الجوية العاصفة لا نعلم إن كان سيكون بإمكانها تلقي المساعدة. هناك 150 شخصا على متنها”، مضيفا “لا نفهم ما الذي حدث”.