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موسكو: إطلاق اسم جمهورية انفصالية على أرض أمام السفارة البريطانية

منذ 28 دقيقة
العاصمة الروسية- موسكو
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قالت إدارة مدينة موسكو في بيان على موقعها الإلكتروني إن قطعة أرض أمام السفارة البريطانية في المدينة ستحمل اسم جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا بعد استطلاع عبر الإنترنت.

وفي الشهر الماضي، سُمي مفترق طرق بالقرب من السفارة الأمريكية باسم “ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية”، وهي دولة انفصالية أخرى تدعمها روسيا في أوكرانيا ولم تعترف بها سوى روسيا وسوريا.

وكان أعضاء مجلس المدينة قد اقترحوا في البداية اسم “ساحة المدافعين عن دونباس”، لكن السفارة رحبت به ساخرة باعتباره تكريما للجنود الأوكرانيين الذين يواجهون العدوان الروسي.

واعترفت روسيا بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية، اللتين أعلنتا نفسيهما دولتين مستقلتين، قبل وقت قصير من إرسال قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط، قائلة إنه كان عليها الدفاع عن المتحدثين باللغة الروسية في شرق أوكرانيا من اضطهاد كييف. وتنفي أوكرانيا تهمة الاضطهاد.

وأعلنت موسكو أمس الأحد “تحرير” كامل أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية بينما تواصل حملتها لانتزاع السيطرة على جمهورية دونيتسك الشعبية من قبضة كييف.

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