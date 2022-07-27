الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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موسكو: اتفاق الحبوب قد ينهار ما لم تُرفع العقبات أمام الصادرات الروسية

منذ 7 دقائق
حرب أوكرانيا تسببت بأزمة عالمية في الحبوب

حرب أوكرانيا تسببت بأزمة عالمية في الحبوب

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قال نائب وزير الخارجية الروسي آندريه رودينكو اليوم الأربعاء إن اتفاقا بوساطة تركية يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ على البحر الأسود قد ينهار إذا لم يتم إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رودينكو قوله إن شحنات الحبوب من أوكرانيا ستبدأ قريبا، وعبر عن أمله في أن يستمر الاتفاق.

تحدي خطير

ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالتأمين تشكل تحديًا خطيرا لصفقة الحبوب في أوكرانيا، حيث لا يزال التجار متشككين في الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة لتصدير الإمدادات الغذائية الحيوية عبر المياه الأوكرانية الملغومة.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين قولهما إن ”المخاوف بشأن التأمين هي أكبر عقبة أمام سفن الحبوب التي تغادر موانئ أوكرانيا على البحر الأسود“. وأضافت ”الأزمة تتمثل الآن حول ما إذا كانت شركات التأمين مستعدة للتأمين على السفن أثناء تبحرها في المياه الملغومة، بينما يتردد المشترون في إصدار طلبات جديدة نظرًا لخطر الهجمات الروسية المحتملة“.

وكانت موسكو قصفت ميناء أوديسا الرئيسي، السبت، بعد 12 ساعة فقط من توقيع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتفاقية في اسطنبول تضمن ممرًا آمنًا للصادرات الأوكرانية، وقالت روسيا إنها ”استهدفت سفينة أوكرانية في الميناء تحمل أسلحة غربية“.

ونقلت الصحيفة عن خبيرة الزراعة في وكالة ”فاست ماركتس“ للإبلاغ عن أسعار السلع، ماشا بيليكوفا، قولها: ”إن الأسواق متشككة. المشترون ينتظرون ليروا ما سيحدث قبل تقديم طلبات جديدة“.

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