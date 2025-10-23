الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
موسكو: الاتحاد الأوروبي يدمر نفسه بحظر الغاز الطبيعي المسال الروسي

منذ 9 دقائق
العاصمة الروسية- موسكو

قالت موسكو الخميس إن خطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي هي تدمير للنفس، نظرا لنقص احتياطيات الغاز في أوروبا والاستهلاك المتزايد للطاقة من قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ في الاعتبار تأثير الإجراءات التي يتخذها على أسواق الطاقة أو على مصالح التكتل نفسه.

وأضافت “نتحدث عن ذلك الجزء من القارة الأوروبية الذي لا يمتلك الاحتياطيات الضرورية من النفط والغاز… نذكِّر بخططهم للتحول الرقمي وإدخال الذكاء الاصطناعي، سيحتاجون إلى طاقة أكثر بكثير من ذي قبل. لذا نسأل أنفسنا – كيف؟”.

وشبهت زاخاروفا تصرفات الاتحاد الأوروبي بما يعرف باسم “الزومبي” الذي لا يستطيع فهم الضرر الذي يلحقه بمصالحه الخاصة.

    المصدر :
  • رويترز

