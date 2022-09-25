الأحد 29 صفر 1444 ﻫ - 25 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسكو: التحذيرات الأميركية لا يمكن أن تؤثر في قراراتنا

منذ 28 ثانية
موسكو

موسكو

A A A
طباعة المقال

أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي سيرغي تسيكوف عن جمهورية القرم، أن التحذيرات الأميركية من “عواقب كارثية” لروسيا إن استخدمت الأسلحة النووية، لا يمكن لها أن تؤثر في قرارات موسكو.

وقال تسيكوف: “لن يكون لمثل هذه التحذيرات أي تأثير على أي من قراراتنا، لذا دعهم يعيدون قراءة هذه الأوراق بأنفسهم ويدونون ملاحظاتهم عليها”.

وأضاف أنه لا يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إلا للرد على استخدام الأسلحة النووية من دول أخرى أو إن تعرضت “لتهديد وحدة وسيادة أراضيها”.

وفي وقت سابق، حذرت الولايات المتحدة روسيا من عواقب كارثية لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وهددت برد حازم، استمرارا لتعويذة التهديدات المتواصلة منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

    المزيد من أخبار العالم

    علم تونس
    الفترة الانتخابية تنطلق اعتباراً من منتصف هذه الليلة في تونس
    آثار العاصفة المدارية في الفلبين
    استنفار في الفلبين مع وصول عاصفة مدارية إلى العاصمة مانيلا
    علم إيران
    إدانة 14 متهماً بملف اغتيال فخري زاده في إيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيديو مرعب.. إشكال دموي في صيدا يوقع عدداً من الجرحى
    أجسام مضيئة فوق سماء لبنان
    بالفيديو: أجسام غريبة فوق عدد من المناطق اللبنانية
    عروس- تعبيرية
    "كارثة" في ليلة الزفاف.. والعروس تحذر