الأثنين 20 رجب 1443 ﻫ - 21 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تُطلق نيرانها.. وتُعلن مقتل 5 متسللين عبر الحدود من جهة أوكرانيا

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 3:47 مساءً
الجيش الروسي

الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الروسي عن إحباط عملية اختراق الحدود الروسية من قبل ما أسمته القيادة بـ”مجموعة تخريبية” جاءت من جهة أوكرانيا، وأن 5 متسللين قتلوا على يد القوات الروسية.

وجاء في بيان أصدرته المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أن دورية لحرس الحدود الروسية رصدت عملية تسلل عبر الحدود في حوالي الساعة الـ 6:00 قرب إحدى البلدات بمقاطعة روستوف الحدودية.

وتابع البيان أن الدورية طلبت إرسال فريق من القوات المسلحة الروسية المكلفة بدعم أداء حرس الحدود في المنطقة إلى مكان الحادث، وأنه خلال الاشتباك عبرت ناقلتان مدرعتان أوكرانيتان الحدود الروسية بهدف إجلاء المتسللين بشكل طارئ، وتم القضاء عليهما بنيران الوسائل الروسية المضادة للدبابات.

وأشار البيان إلى عدم سقوط إصابات أو ضحايا في صفوف العسكريين الروس.

وبعد البيان الروسي، نفت أوكرانيا دخول “مخرّبين” من أراضيها إلى روسيا، كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن كييف.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت أجهزة الأمن الروسية أن قذيفة أطلقها الجيش الأوكراني دمرت مركزا حدوديا في أحدث تطورات أزمة أوكرانيا المتسارعة، لافتة الى ان القذيقة الأوكرانية دمرت مركزا لحرس الحدود في منطقة روستوف، يبعد فقط 15 مترا عن الحدود.

ونشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر المركز الأمني وقد أصبح أثر بعد عين إثر القصف من دون الحديث عن وقوع اصابات أو أضرار

من جانبه، نفى الجيش الأوكراني استهداف المركز الحدودي الروسي وسط تصريحات مستمرة يطلقها الجيش ومفادها أن الروس يختلقون حججًا وذرائع من أجل الاعتداء على الأراضي الأوكرانية، فيما يتهم الانفصاليون بدورهم الجيش الأوكراني بالتحضير لعمليات عسكرية ضدهم في مناطق الشرق.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

رئيسي في الدوحة
رئيس ايران يدعو من الدوحة “للتعاون مع دول الخليج”.. وأمير قطر يطرح وساطته
“ميراث المرأة”.. فتوى شيخ الأزهر تثير جدلًا واسعًا في مصر
طائرة حوثية مسيرة
التحالف العربي يعلن سقوط مسيّرة حوثية مفخخة في جازان السعودية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
ما مصير الليرة بعد توقف ضخّ الدولار نهاية شباط؟
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
خطة الكهرباء هي المؤشر الأساسي لمسار التعاون مع صندوق النقد
زوج غاضب - صورة تعبيرية
اكتشف بالصدفة “عادةً خطرة” تقوم بها زوجته.. فلقّنها درسًا لا يصدّق!