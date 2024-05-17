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موسكو: الغرب "يلعب بالنار" بسماحه لكييف بضرب روسيا بصواريخه

منذ ساعة واحدة
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

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حذرت وزارة الخارجية الروسية الغرب قائلة إنه يلعب بالنار من خلال السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ وأسلحة غربية في ضرب روسيا وإن موسكو لن تترك أي عمل من هذا القبيل يمر دون رد.

وقالت الوزارة في بيان إنها ترى أيادي أمريكية وبريطانية وراء أحدث سلسلة من الهجمات، وحمّلت واشنطن ولندن مسؤولية تصعيد الصراع من خلال تزويدهم لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى وأسلحة ثقيلة لضرب أهداف في روسيا.

وأضاف البيان “مرة أخرى، نحذر بشكل قاطع واشنطن ولندن وبروكسل وعواصم غربية أخرى من بينها كييف التي تخضع لسيطرتهم، من أنها تلعب بالنار. ولن تترك روسيا أي اعتداءات تحدث على أراضيها دون رد”.

من ناحية أخرى، قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم صاروخي شنته روسيا، الجمعة، مما ألحق أضرارا أيضا بالبنية التحتية المدنية في المنطقة.

وأضاف كيبر على تيليغرام أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وتابع “وقع حريق كبير في منطقة أوديسا”.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ على الأقل، وأفادت تقارير محلية بوقوع سلسلة من الانفجارات القوية.

كما هاجمت القوات الروسية المنطقة خلال الليل بطائرات مسيرة قالت أوكرانيا إنها أسقطتها.

    المصدر :
  • رويترز

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