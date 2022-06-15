موسكو تؤكد.. اتصالاتنا مع واشنطن يجب أن تستمرّ

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن الاتصالات ما زالت “ضرورية” في العلاقات مع الولايات المتحدة، وسط توترات بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الأربعاء ردا على سؤال عن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا إن “الاتصالات ضرورية، وسيبقى التواصل واجبا في المستقبل”.

وأضاف “الولايات المتحدة باقية، وأوروبا باقية، لذا بطريقة ما سيتعين علينا التواصل معهم”.

ووصلت العلاقات بين روسيا والغرب بالفعل لأدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة حتى قبل أن ترسل موسكو عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا فيما تسميه “عملية عسكرية خاصة”.

ورد الغرب على الغزو بفرض عقوبات غير مسبوقة، وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “منبوذا” على الساحة العالمية. واتهمت روسيا واشنطن بشن “حرب اقتصادية” عليها.

وقال بيسكوف إن الوضع الحالي يجعل من “غير المحتمل” عودة الجانبين إلى ما أسماه “روح جنيف” في إشارة إلى قمة بين بايدن وبوتين في عام 2021 التي أحيت الآمال في انفراج محدود.

قال بيسكوف “هل من الممكن العودة إلى روح جنيف، عندما كان هناك بصيص من الأمل؟ احتمال ضعيف جدا”، مضيفا “من غير المحتمل أن نعيش في أحلام قديمة ونحن نرى ما يحدث الآن”.

ومضى قائلا إن الاتصالات المستقبلية بين البلدين وهما أكبر قوتين نوويتين في العالم يجب أن تكون على أساس “الاحترام والمنفعة المتبادلة”.

لكنه أضاف أن “هذا ليس موضوعا (مطروحا) على المدى القصير”.