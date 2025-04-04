موسكو تتعهد بدعم عسكري لتحالف الساحل الأفريقي

قال بيان إن روسيا ملتزمة بمساعدة الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر في الحصول على الأسلحة والتدريب لقوة قوامها 5000 جندي من المقرر نشرها في منطقة الساحل الأفريقي جنوبي الصحراء الكبرى.

وشكلت الدول الواقعة في غرب أفريقيا، وتديرها مجالس عسكرية استولت على السلطة عبر انقلابات في السنوات القليلة الماضية، كيانا يُعرف باسم تحالف دول الساحل.

وطردت هذه الدول قوات فرنسية وقوات غربية أخرى، ولجأت إلى روسيا، وخاصة مقاتلي شركة فاجنر الأمنية الخاصة، للحصول على دعم عسكري. وانسحبت أيضا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التكتل السياسي والاقتصادي الرئيسي في غرب أفريقيا.

وتوجه وزراء خارجية الدول الثلاث إلى موسكو لعقد اجتماعات بدأت أمس الخميس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

ووفقا لبيان مشترك صادر عن دول التحالف وروسيا، عبرت موسكو عن “دعمها الراسخ” للقوة المشتركة التي أُعلن عنها في يناير كانون الثاني.

وذكر البيان أن الوزراء اتفقوا على تسهيل حصول القوة على “عتاد عسكري رئيسي وعالي الأداء والتدريب المناسب”، وأكد على استعداد روسيا “لتقديم المساعدة الفنية اللازمة”.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل.

وتحارب جيوش الدول الثلاث للقضاء على تمرد، يشنه متشددون إسلاميون ينشطون في أنحاء المنطقة الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى الأفريقية، منذ أن ترسخت أقدامه لأول مرة في مالي في عام 2012.

وأدت أعمال العنف التي تقع في مناطق ريفية إلى حد كبير إلى مقتل آلاف المدنيين ونزوح الملايين.