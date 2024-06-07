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موسكو تتهم أوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية لقصف أهداف مدنية داخل روسيا

منذ ساعتين
علم روسيا

علم روسيا

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اتهمت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة 7 حزيران/يونيو 2024، أوكرانيا باستخدام منظومة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) التي زودتها بها الولايات المتحدة لقصف أهداف مدنية في منطقة بيلجورود وحمّلتها المسؤولية عن مقتل نساء وأطفال.

ووجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتهامات في مؤتمر صحفي عُقد على هامش منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج.

وقالت زاخاروفا إن شظايا صواريخ هيمارس ستكون بمثابة دليل على ما حدث.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الاتهامات بشكل مستقل كما لم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا أو الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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