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موسكو تتهم كييف بالضلوع في "أنشطة إرهابية" للتأثير على الانتخابات الرئاسة

منذ 34 دقيقة
الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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اتهمت روسيا اليوم السبت 16آذار/مارس الجاري، أوكرانيا أنها كثفت “الأنشطة الإرهابية” خلال الانتخابات الرئاسية الروسية من أجل استقطاب مزيد من الدعم والأسلحة من الغرب.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان “من الواضح أن النظام الحاكم الفاسد في كييف يكثف أنشطته الإرهابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا من أجل إظهار نشاطه إلى دول الغرب صاحبة النفوذ (على أوكرانيا) ومن أجل تسول مزيد من المساعدات المالية والأسلحة الفتاكة”.

وأضافت أنه في واحدة من هذه الوقائع، أسقطت طائرة مسيرة قذيفة على مركز اقتراع في جزء من منطقة زابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في الواقعة التي لم يتسن لرويترز التحقق منها بشكل مستقل.

    المصدر :
  • رويترز

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