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موسكو تحتج على احتجاز دبلوماسية روسية في مطار على الحدود الفرنسية

منذ 3 ساعات
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء إن الوزارة استدعت السفير الفرنسي لدى موسكو للاحتجاج بعد احتجاز حرس الحدود الفرنسي دبلوماسية روسية في مطار فرنسي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن زاخاروفا قولها “نتيجة لما بذل من جهود، سُمح لزميلتنا بدخول البلاد في النهاية، لكنها اضطرت لقضاء يوم بالمطار في منطقة حدودية. ليست لدينا نية لترك هذا الأمر يمر دون عواقب”.

ولم يصدر أي تعليق بعد من وزارة الخارجية أو جهات إنفاذ القانون في فرنسا. ولم يكن لدى متحدث باسم الحكومة الفرنسية أي معلومات عن الواقعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الاحتجاز “غير مقبول إطلاقا” و”يزيد من تفاقم” توتر العلاقات بين فرنسا وروسيا.

العلاقات بين البلدين متوترة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وباريس من أبرز الداعمين الأوروبيين لكييف.

    المصدر :
  • رويترز

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