موسكو: تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيدفع الأسعار للارتفاع

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الخميس إن محاولات وضع سقف لسعر النفط الروسي قد تؤدي إلى “خلل” في السوق وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وتأتي تعليقاته بعد أن اتفق زعماء مجموعة السبع يوم الثلاثاء على دراسة “جدوى وضع حدود مؤقتة لأسعار واردات” الوقود الأحفوري الروسي، بما في ذلك النفط، وتكليف الوزراء بتقييم الاقتراح على وجه السرعة.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لرويترز اليوم الخميس إن ألمانيا وحكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي تتوخى الحذر بشأن هذه المقترحات التي تتضمن فرض حظر على نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سعر معين.

وتقود وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مساعي ودعوات لتحديد أسعار تصدير النفط الروسي، وسط شكوك تحوم حول إمكانية تحقيق ذلك، وفقاً لوكالة بلومبيرغ الإخبارية.

وترى الدول الأوروبية وأمريكا أن المشكلة تكمن في حصول روسيا على مليارات الدولارات من صادرات النفط في ظل سعي الولايات المتحدة وحلفائها إلى خنق الاقتصاد الروسي والتضييق على موارده المالية للضغط على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين؛ سعياً لإنهاء الحرب الدائرة مع أوكرانيا، إلا أن العالم لا يستطيع الاستغناء عن النفط الروسي؛ فالأسواق تعاني أصلاً من شحِّ في الإمداد، ولا أحد لديه مخزون احتياطي لتعويض فقدان ذلك النفط. لكن دولاً في أمريكا الشمالية وأوروبا وأجزاء من آسيا تريد أن تمنع تدفق الأموال إلى الخزينة الروسية.