موسكو تحذر من "جهود جبارة" لعرقلة لقاء بوتين وترامب

قال المبعوث الروسي لشؤون الاستثمار كيريل دميترييف اليوم السبت إن بعض الدول ستبذل “جهودا جبارة” لعرقلة الاجتماع الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيعقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف الشهر الجاري.

وقال ترامب في وقت سابق إن روسيا وأوكرانيا على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمكن أن ينهي الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

ولم يُكشف عن مضمون الاتفاق بعد لكنه ربما يطالب أوكرانيا بالتخلي عن مساحات شاسعة من أراضيها، وهو أمر يعارضه عدد من الدول الأوروبية. واتهم دميترييف دولا لم يحددها بالاسم بالسعي إلى إطالة أمد الحرب.

وقال في منشور على تيليغرام “مما لا شك فيه أن عددا من الدول الراغبة في استمرار الصراع ستبذل جهودا جبارة لعرقلة الاجتماع المقرر بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب”، موضحا أنه يقصد بالجهود “الاستفزازات والتضليل”.

ولم يحدد دميترييف الدول التي يقصدها أو نوع “الاستفزازات” التي ربما تقدم عليها.

وأكد الكرملين أيضا خطط عقد القمة.

وقال يوري أوشاكوف مساعد بوتين إن الزعيمين “سيركزان على مناقشة خيارات التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للأزمة الأوكرانية”.

وأضاف “بالتأكيد هذه العملية ستكون صعبة، لكننا سنشارك فيها بإيجابية وحماس”.