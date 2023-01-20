موسكو تحذر واشنطن: نهجكم يقود العالم إلى سيناريو كارثي

صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن موسكو حذرت واشنطن باستمرار من أن نهجها يقود العالم إلى سيناريو كارثي.

وقال أنطونوف في تصريح صحافي الجمعة: “لقد حذرنا واشنطن باستمرار من أن مراهنتها على إلحاق “هزيمة استراتيجية بنا” في ساحة المعركة يقود العالم بسرعة إلى سيناريو كارثي”، وفق وسائل إعلام روسية.

فيما نفى المزاعم القائلة إن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية، واصفاً إياها بأنها “جوفاء وغير مسؤولة”.

كما أكد: “لم يصرح أي شخص في القيادة السياسية والعسكرية الروسية بمثل هذا الكلام”.

كذلك أردف أنطونوف أن “الأميركيين وحلفاءهم يشنون حرباً هجينة شاملة ضد روسيا وعلى أراضينا”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تستغل في الوقت نفسه شركاءها في الناتو “بإجبارهم على تمويل ازدهار المجمع الصناعي العسكري الأميركي”، مضيفاً أن “صناعة الدفاع الأميركية لم تر مثل هذه الأموال حتى خلال سنوات الحرب الباردة”.

يذكر أن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف كان حذر الخميس من أن “هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حرباً نووية”، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي منشور على تليغرام للتعليق على دعم حلف شمال الأطلسي للجيش الأوكراني، كتب ميدفيديف حليف الرئيس الحالي فلاديمير بوتين أن “القوى النووية لا تخسر أبداً في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها”، بحسب رويترز.

بينما اعتبر البيت الأبيض أن التصريحات الروسية بشأن مخاطر نشوب نزاع نووي خطيرة، داعياً إلى تخفيف حدتها.

يتزامن ذلك مع مواصلة ضخ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية لكييف.