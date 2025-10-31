الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
موسكو تردّ على عقوبات بروكسل.. روسيا توسّع قائمة حظر دخول مسؤولي الاتحاد الأوروبي

منذ 3 دقائق
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أنها فرضت قيوداً جديدة على دخول عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها، في خطوة انتقامية رداً على أحدث حزم العقوبات التي تبنتها بروكسل ضد موسكو. ولم تكشف الوزارة عن أسماء المسؤولين المشمولين بالحظر أو عددهم.

وتأتي هذه الخطوة عقب اعتماد المفوضية الأوروبية في 23 أكتوبر/تشرين الأول الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية مرتبطة باستمرار الحرب في أوكرانيا منذ غزوها في عام 2022.

وتتضمن الحزمة الجديدة حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي (LNG) إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عقوبات على عدد من البنوك في آسيا الوسطى وشركات تكرير صينية، بالإضافة إلى قيود على شبكة “أسطول الظل” الروسي المستخدمة في نقل النفط وتجاوز العقوبات المفروضة سابقاً.

وتواصل موسكو التأكيد على أن العقوبات الأوروبية “غير شرعية” و“عدائية”، بينما يرى الاتحاد الأوروبي أنّ تضييق الخناق الاقتصادي على روسيا هو السبيل للحد من تمويلها للحرب في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

