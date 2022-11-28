موسكو تستدعي السفير النرويجي بعد اعتقال رعايا روس

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أنها استدعت السفير النرويجي بشأن ما قالت إنه اعتقال لدوافع سياسية لمواطنين روس بزعم استخدامهم طائرات مسيرة بشكل غير قانوني.

وقالت الوزارة في بيان “لوحظ أن الأحكام الصادرة بحق الروس كانت لدوافع سياسية ولا علاقة لها بمبادئ القضاء العادل والنزيه”.

وشددت النرويج -التي باتت مصدر الغاز الرئيسي لأوروبا- الإجراءات الأمنية حول منشآت النفط والغاز على أراضيها.

وترددت أنباء عن أن السلطات النرويجية اعتقلت العديد من المواطنين الروس بعد أن أطلقوا طائرات مسيرة بالقرب من الحدود بين البلدين عند القطب الشمالي أو التقطوا صورا لمنشآت سرية، فيما تعزز النرويج الأمن بعد اشتباه في تخريب خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم تحت بحر البلطيق.

وكغيرها من الدول الغربية، منعت النرويج الأفراد والكيانات الروسية من التحليق فوق أراضيها، ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا. وينص القانون على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات للمخالفين.