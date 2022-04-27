موسكو تستهدف جسراً حيوياً في أوديسا قد يؤثر على صادرات الحبوب

شنت القوات الروسية اليوم الأربعاء هجومين صاروخيين وألحقت أضرارا بجسر رئيسي في منطقة أوديسا بأوكرانيا، في واقعة قد تؤثر على الخطط الأوكرانية لزيادة حجم الصادرات عبر موانئ نهر الدانوب.

ويربط الجسر البر الرئيسي لأوكرانيا مع جزء من منطقة أوديسا يقع بالقرب من مصب نهر الدانوب.

والجسر الذي يمر فوق مصب نهر دنيستر هو جزء من طريق السكك الحديدية الوحيد الذي تسيطر عليه أوكرانيا بالكامل إلى موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب، والذي اعتبرته كييف طريقا واعدا للصادرات في ظل إغلاق موانئ البحر الأسود.

واعتادت أوكرانيا، وهي منتج زراعي رئيسي، تصدير معظم سلعها عبر الموانئ البحرية، لكن منذ الغزو الروسي في فبراير شباط اضطرت إلى التصدير بالقطار عبر حدودها الغربية أو عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة.

ووقع الهجوم الأول مساء الثلاثاء، وتضرر الجسر الذي يمر فوق المصب نتيجة ضربة صاروخية، ولكن يمكن ترميمه سريعا وفقا لمسؤولين محليين.

ووقعت الضربة الثانية صباح اليوم الأربعاء ولم يتم الإبلاغ عن حالة الجسر حتى الآن.

وامتنعت شركة السكك الحديدية أوكرزاليزنيتسيا التي تديرها الدولة عن التعليق.

وقال رومان روساكوف ممثل وزارة الزراعة الأوكرانية لرويترز “فرع السكة الحديد تضرر بالطبع. التأثير يقل عن 150 أو أكثر عربة/حاوية تنقل معادن وحبوب يوميا”.

وأكد مسؤولو زراعة ونقل أوكرانيون أن البلاد تسعى لتعزيز القدرة التصديرية لموانئ نهر الدانوب التي تسمح بشحن الحبوب عبر الدانوب إلى موانئ البحر الأسود في رومانيا.

وتشترك رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي في حدود البحر الأسود مع بلغاريا وتركيا وجورجيا وأوكرانيا.