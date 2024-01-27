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موسكو تستهدف "كريمنشوك" وسط أوكرانيا بصاروخين باليستيين

منذ 54 دقيقة
صواريخ الجيش الروسي

صواريخ الجيش الروسي

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قال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية فيليب برونين إن صواريخ روسية أصابت موقعا صناعيا في مدينة كريمنشوك الواقعة بوسط البلاد (السبت 27-1-2024) مما أدى إلى اندلاع حريق.

وكتب برونين في تعليق على تطبيق المراسلة تيليغرام أن صاروخين باليستيين روسيين أصابا الهدف في المدينة.

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت أطقم الطوارئ وهي تكافح حريقا لكن برونين لم يذكر أي تفاصيل عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وإلى الجنوب الشرقي في منطقة زابوريجيا، قال الحاكم المحلي يوري مالاشكو إن موقعا للبنية التحتية تعرض للقصف في هجوم بطائرة مسيرة.

وتنتشر فرق الطوارئ في الموقع لكن مالاشكو لم يذكر أي تفاصيل عن الأضرار أو الإصابات.

    المصدر :
  • رويترز

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