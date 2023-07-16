موسكو تسيطر على وحدة روسية تابعة لدانون

سيطرت موسكو على وحدة روسية تابعة لشركة دانون الفرنسية لصناعة اللبن (الزبادي) إلى جانب حصة تابعة لشركة كارلسبرج الدنمركية في شركة جعة محلية، وفق مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأحد.

وجاء في المرسوم أن الحصص المملوكة لأجانب في دانون رشا وبالتيكا بروريز وضعت تحت “الإدارة المؤقتة” للوكالة الفيدرالية لإدارة ممتلكات الدولة.

تأتي هذه الخطوة بعد إخضاع الوحدتين الروسيتين لشركتي يونيبر الألمانية وفورتوم الفنلندية لسيطرة الدولة في أبريل نيسان.

وحذر الكرملين في ذلك الوقت من أنه قد يصادر المزيد من الأصول الغربية على أساس ما قال إنه إجراء مؤقت ردا على تحركات أجنبية ضد الشركات الروسية في الخارج.

وكانت دانون قالت في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنها تبحث عن مشتر لأعمال منتجات الألبان في روسيا، في صفقة قد تؤدي إلى شطب ما يصل إلى مليار يورو (1.12 مليار دولار).

وذكر المرسوم الذي نُشر اليوم الأحد أيضا أن حصة شركة الجعة الدنمركية كارلسبرج في بالتيكا بروريز التي تتخذ من روسيا مقرا لها وُضعت تحت إدارة الدولة.

وقالت كارلسبرج في يونيو حزيران إنها وقعت اتفاقا لبيع أعمالها في روسيا تنتظر موافقة الجهات التنظيمية على الاتفاق.

ولم يتسن الحصول على تعليق من دانون وكارلسبرج.