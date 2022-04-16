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موسكو تصعد ضد لندن.. جونسون واثنان من وزرائه على اللائحة السوداء

16 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 12:53 مساءً
فلاديمير بوتين وبوريس جونسون
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قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إنها حظرت دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس وعشرة آخرين من أعضاء الحكومة والساسة البريطانيين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الخطوة اتُخذت “نظرا للتصرف المعادي غير المسبوق من الحكومة البريطانية، خاصة فرض عقوبات على مسؤولين روس كبار”.

وأشارت إلى أنها ستوسع القائمة قريبا.

وتأتي الإجراءات الروسية التصعيدية بعد أسبوع على زيارة مفاجئة قام بها رئيس الوزراؤ البريطاني بوريس جونسون للعاصمة الأوكرانية كييف، التقى خلالها الرئيس الأوكراني وعددا من المسؤولين.

من جهة أخرى، وفي حديثه يوم الجمعة خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال جونسون إنه سيعطي الجيش الأوكراني المزيد من صواريخ ستارستريك المضادة للطائرات و800 صاروخ آخر مضاد للدبابات وذخيرة دقيقة قادرة على البقاء في السماء حتى يتم توجيهها إلى هدفها.

كما وعد بالمزيد من الخوذات ونظارات الرؤية الليلية والدروع الواقية للبدن، وذلك ضمن 200 ألف قطعة من المعدات العسكرية غير الفتاكة، التي تعهدت المملكة المتحدة بتقديمها إلى أوكرانيا.
 

    المصدر :
  • رويترز

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