موسكو تصف واشنطن بالنفاق بسبب موقفها من التحقيق حول إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية

وصفت روسيا الولايات المتحدة بأنها منافقة اليوم الثلاثاء لمعارضتها تحقيقا تجريه المحكمة الجنائية الدولية حول إسرائيل بينما تدعم قرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والعملية العسكرية الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة والتي دخلت حاليا شهرها السابع.

ويمكن للمحكمة توجيه الاتهام للأفراد في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أمس الاثنين إن الولايات المتحدة لا تدعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية حول إسرائيل ولا تعتقد أن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح العام الماضي بأن قرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين له ما يبرره. كما قدمت الولايات المتحدة إلى المحكمة تفاصيل ما يُعتقد أنها جرائم حرب روسية في أوكرانيا.

وتقول موسكو إن مذكرة الاعتقال بحق بوتين محاولة لا معنى لها من الغرب لتشويه سمعة البلاد، كما تنفي ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وتتهم كييف روسيا بارتكاب جرائم حرب بينما تقول موسكو إن الغرب يتجاهل جرائم ارتكبتها أوكرانيا، وهي اتهامات تنفيها كييف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور على تطبيق تلغرام “واشنطن أيدت بالكامل، إن لم تكن شجعت، إصدار أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد القيادة الروسية”.

وأضافت أنه رغم ذلك فإن “النظام السياسي الأمريكي لا يعترف بشرعية هذا الهيكل إذا كان الأمر يتعلق به أو بحلفائه”، مضيفة أن هذا الموقف “سخيف” عند التفكير فيه.

ووصف الكرملين إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين بأنه أمر شائن وباطل من الناحية القانونية لأن روسيا ليست ضمن الدول الموقعة على ميثاق تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

وإسرائيل ليست ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، في حين قُبلت عضوية الأراضي الفلسطينية في عام 2015.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن أي قرارات تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تحركات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القلق ينتاب مسؤولين إسرائيليين حيال إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين بسبب الاتهامات بانتهاك القانون الدولي الإنساني في غزة.

وأضافت أن المحكمة تدرس أيضا إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة ينتمون إلى حركة حماس.