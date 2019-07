موسكو تطالب “تويتر” برفع الحظر عن حساب السفارة الروسية في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر حجب حساب السفارة الروسية على موقع التغريدات القصيرة تويتر انتهاكا لحرية الرأي من قبل إدارة الموقع.

وجاء في بيان الخارجية الروسية على “تويتر”: “تم حجب الحساب الرسمي للسفارة الروسية في سوريا بدون تقديم أي تفسيرات. نعتبر هذا رقابة وانتهاكا صارحا لحرية الرأي من قبل إدارة الموقع الاجتماعي”.

The official account of the #Russian #Embassy in #Syria was blocked by @Twitter yesterday without any explanation. We consider it as act of #censorship & flagrant #violation of the #FreedomOfSpeech committed by the social media administration. pic.twitter.com/19fj4oliK1

