موسكو تطالب “تويتر” برفع الحظر عن حساب السفارة الروسية في سوريا

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر حجب حساب السفارة الروسية على موقع التغريدات القصيرة تويتر انتهاكا لحرية الرأي من قبل إدارة الموقع.

وجاء في بيان الخارجية الروسية على “تويتر”: “تم حجب الحساب الرسمي للسفارة الروسية في سوريا بدون تقديم أي تفسيرات. نعتبر هذا رقابة وانتهاكا صارحا لحرية الرأي من قبل إدارة الموقع الاجتماعي”.

The official account of the #Russian #Embassy in #Syria was blocked by @Twitter yesterday without any explanation. We consider it as act of #censorship & flagrant #violation of the #FreedomOfSpeech committed by the social media administration. pic.twitter.com/19fj4oliK1 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 31, 2019

كما دعت موسكو إدارة تويتر إلى رفع الحظر عن الحساب.

وفي وقت سابق، ذكرت البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي في جنوب أفريقيا أن “تويتر” قد حجب حساب السفارة الروسية في سوريا بسبب انتقاد منظمة “الخوذ البيضاء”.

🕵️‍♂️ Thought police is already here – @twitter suspends account of the Russian Embassy in #Syria (!) after it posted factual criticism of the #WhiteHelmets, quoted @mod_russia data. Wasn't verified account yet – only proves "ordinary" accounts not allowed to have differing opinions pic.twitter.com/sMUZRvbidx — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) July 30, 2019

وقالت السفارة الروسية في جنوب إفريقيا في بيان : “شرطة الفكر موجودة هنا. قامت تويتر بحجب صفحة السفارة الروسية في سوريا بعد أن نشرها منشورا انتقدت فيه منظمة الخوذ البيض المستندة إلى الحقائق ومستشهدة ببيانات من وزارة الدفاع الروسية.”

وأضاف البيان: “هذا يثبت فقط أن الحسابات العادية ليس لها الحق في أن يكون لها وجهة نظر مختلفة”.