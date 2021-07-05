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موسكو تعارض سيناريو توسيع مجلس الأمن

5 - يوليو - 2021
مجلس الامن

مجلس الامن

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اعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، ان موسكو تعارض بشكل مباشر، زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأضاف بوليانسكي، في حديث صحفي: “نحن نركز على أن أي إصلاح لمجلس الأمن الدولي، يجب أن يحظى بأوسع موافقة ممكنة، وأن يؤدي إلى تكوين أكثر توازنا للمجلس. نشير علانية ومباشرة إلى أننا ضد زيادة عدد دول الغرب الجماعي في مجلس الأمن الدولي، ويشمل ذلك ألمانيا واليابان”.

كما شدد على ضرورة، تحقيق التوازن في تكوين مجلس الأمن الدولي، ويجب أن يدور الحديث عن زيادة مشاركة الدول النامية فيه. ونوه بوليانسكي بأن العدد المثالي لأعضاء المجلس، هو 20 دولة وأكثر.

وقال: “نهجنا في الإصلاح لا يعني توسعيا آليا للمجلس، وفقا لمبدأ ليكن التمثيل 50 بدلا من 15”. وأضاف: “يجب أن يبقى مجلس الأمن هيئة قادرة على العمل ويمكن إدارتها. تحقيق موقف مشترك في المجلس في وضعه اليوم، يتطلب منا ساعات طويلة من العمل. وطبعا إذا تم توسيع قوامه بشكل كبير، فستزداد مشاكل تنسيق المواقف فيه. لذلك، نعتبر العدد الأمثل، 20 دولة أو أكثر بقليل”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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