يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتكريم القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في كييف، أوكرانيا، 9 فبراير 2024.

قال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، إن البيانات الصادرة عن الاستخبارات الخارجية الروسية بشأن استبدال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسفير أوكرانيا في لندن، فاليري زالوجني، ليست بحاجة إلى أي تأكيد إضافي.

وقال بيسكوف في إطار إجابته على سؤال بهذا الصدد، اليوم الأربعاء: “لا أعتقد أن هناك حاجة للتعليق على هذا، هذه المعلومات واضحة، تتحدث عن نفسها، لذلك لا يوجد شيء لأضيفه بهذا الشأن”.

وتولى زالوجني قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بين عامي 2021 و2024، ويشغل حاليًا منصب سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة. وقد أُقيل من منصبه العسكري في 8 شباط/فبراير 2024، ليحل محله الجنرال أولكسندر سيرسكي.

وقبل إقالته، شهدت العلاقة بين زالوجني وزيلينسكي توترا متزايدا، حيث أفادت تقارير بأنهما كانا على خلاف بشأن الاستراتيجيات العسكرية ومسألة التعبئة الجماهيرية، وفقًا لما نقلته شبكة “سي إن إن”.

وأفادت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية الثلاثاء، بأن ممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ناقشوا، بمشاركة مسؤولين أوكرانيين كبار، آفاق استبدال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضافت الوكالة أن المناقشات جرت بمشاركة رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، بالإضافة إلى القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية والسفير الحالي لدى لندن فاليري زالوجني.

وذكرت الاستخبارات الروسية أن واشنطن ولندن قررتا ترشيح زالوجني لتولي منصب رئيس أوكرانيا، مضيفة أن “استبدال زيلينسكي أصبح شرطا أساسيا لإعادة ترتيب علاقات كييف مع الغرب، وخاصة مع الولايات المتحدة”، بحسب تعبيرها.

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية زيلينسكي في عام 2024، لكن الأحكام العرفية التي فرضتها أوكرانيا في فبراير 2022 حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وسبق أن أكدت واشنطن أنها تريد من كييف إجراء انتخابات، ربما بحلول نهاية العام، خاصة إذا تمكنت كييف من الاتفاق على هدنة مع موسكو خلال الأشهر المقبلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال علنا إنه لا يعتقد أن زيلينسكي زعيم شرعي في ظل عدم وجود تفويض انتخابي جديد، وإن الرئيس الأوكراني لا يتمتع بالحق القانوني في التوقيع على وثائق ملزمة تتعلق باتفاق سلام محتمل.