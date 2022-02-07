موسكو تعلق على زيارة وزراء بريطانيا المرتقبة

اعتبر سفير روسيا لدى لندن، أندريه كيلين، أن الزيارتين المرتقبتين لوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، ووزير دفاع المملكة المتحدة، بين والس، إلى موسكو لن تحسن العلاقات بين البلدين.

وقال كيلين، في حديث لوكالة “إنترفاكس”، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول هذا الشأن: “حاليا لا يتشكل لدي على الإطلاق انطباع أن ذلك قد يصبح خطوة نحو تحسين العلاقات وأنا أستند إلى التصريحات التي يتم الإدلاء بها من قبل تراس ووالس”.

وأشار إلى أن كليهما أكدا علنا “نيتهما عرض إنذار قاس بما فيه الكفاية من خلال العقوبات على موسكو”.

وتابع: “لكن، كما قلت سابقا، في حال اقتصار الأمر على ذلك، لن يكون لدينا اهتمام كبير بالحديث. لا أرى على الإطلاق استعدادا لمناقشة جادة ومتواصلة لمقترحاتنا والإسهام بأي شكل من الأشكال في هذا الشأن، على خلاف بعض الدول الأخرى”.

وكانت صحيفة “تايمز” البريطانية قد أفادت منتصف يناير الماضي بأن تراس التي تولت وظيفتها في سبتمبر العام الماضي قد تزور روسيا أوائل فبراير، بأول زيارة من نوعها منذ عام 2017.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد دعا نظيره البريطاني بن والاس إلى زيارة موسكو “في أي وقت ملائم له” بغية مناقشة التوترات العسكرية المتصاعدة حول أوكرانيا.

في الوقت نفسه، وصفت زاخاروفا نشر الخارجية البريطانية فجر اليوم مزاعم عن نية روسيا تدبير انقلاب سلطوي في أوكرانيا وتشكيل حكومة جديدة خاضعة لسيطرتها في هذا البلد بأنه “عدوان إعلامي متعمد”، لافتة إلى أن الغرب يوسع طيف ادعاءاته بشأن أنشطة روسيا المزعومة إزاء أوكرانيا بغية الحفاظ على اهتمام الرأي العام بهذا الموضوع بشكل مصطنع.